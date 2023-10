Oltre 21.000 visitatori per Mirò e Capa ad Aosta

Sono stati oltre 21.000 i visitatori per le mostre di Miró e Capa allestite in estate ad Aosta. Il dato è stato comunicato dall'assessorato regionale dei Beni e Attività culturali. L'esposizione 'Joan Miró. È quando sogno che vedo chiaro' era ospitata al Museo archeologico regionale, la mostra 'Robert Capa. L'opera 1932-1954' al Centro Saint-Bénin: la prima ha avuto 13.084 visitatori, "attestandosi come uno degli eventi espositivi di maggiore rilievo dell'estate valdostana" mentre la seconda si è chiusa con 8.036 visitatori.

"La stagione autunno-inverno si aprirà a breve - dichiara l'assessore Jean-Pierre Guichardaz - con la mostra di Marco Bettio alla Chiesa di San Lorenzo e proseguirà con l'esposizione dedicata a Felice Casorati al Museo archeologico regionale.

Prosegue dunque il nostro impegno all'insegna dell'arte, con un'offerta culturale per residenti e turisti che non si limita alla stagione estiva ma abbraccia tutto l'anno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA