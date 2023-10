Assistenza e consulenza, nasce Sos condominio

Si chiama "Sos condominio" il progetto "innovativo" promosso dal Codacons Valle d'Aosta per offrire assistenza e consulenza a tutti coloro che vivono in condominio. "E' a tutti nota la frequenza - si legge in una nota - con la quale ci si trova alle prese con problemi condominiali, soprattutto in relazione a danni alle singole unità immobiliari dovuti a guasti accidentali o scarsa manutenzione. Per chi ha un danno al proprio appartamento, causato da infiltrazioni, incendi, guasti elettrici o altro, è difficile districarsi nella giungla giuridica, con conseguente dispendio di risorse economiche e mentali senza arrivare, nella maggior parte dei casi, ad una soluzione positiva del problema. D'altro canto, anche per chi ha involontariamente causato un danno ad altri condomini, non è facile capire come comportarsi. Il progetto 'Sos condominio' nasce dall'esperienza acquisita in questi ultimi anni dal Codacons VdA per la sempre crescente richiesta di assistenza da parte di condòmini, alle prese con problemi di vario genere inerente il rapporto fra proprietari, locatari, amministrazione del condominio, al problema di danni all'unità immobiliare".



