Turismo e lavoro, delegati Fdi incontrano ministro Calderone

"Abbiamo incontrato il Ministro del Lavoro Marina Calderone in visita in Valle D'Aosta. Abbiamo esposto e discusso di alcune problematiche che preoccupano la nostra regione tra le quali le criticità delle sedi Inail e Inps sul nostro territorio oltre che il problema della grave carenza di personale per le strutture turistiche che necessitano ed offrono lavoro stagionale. Il Ministro ha garantito la sua massima disponibilità ad interessarsi concretamente delle problematiche riferite oltre a quelle che sottoporremo prossimamente alla sua diretta attenzione". Lo scrive sui social Fratelli d'Italia Valle d'Aosta dopo che una sua delegazione, guidata dal coordinatore Alberto Zucchi, ha incontrato ad Aosta il Ministro del Lavoro, Marina Calderone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA