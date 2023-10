Testolin, con Calderone discussa la questione di vigili del fuoco e Corpo forestale

"Il confronto della giunta regionale con il ministro Calderone è stato un momento proficuo e interessante che ci ha permesso di esplicitare alcune questioni che sono già state affrontate negli ultimi mesi e nelle ultime settimane relative a norme di attuazione attualmente all'esame della Commissione paritetica che fanno parte di un percorso di riconoscimento delle possibilità previdenziali per il comparto dei vigili del fuoco e per il Corpo forestale". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, dopo l'incontro avuto oggi con la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, a margine del convegno tenutosi al castello di Sarre.

"Inoltre, abbiamo rappresentato - aggiunge Testolin - la necessità di individuare soluzioni normative che risolvano le criticità riguardanti le Fondazioni valdostane, interessate dalla nuova legge sulle Onlus, che rischiano di chiudere. In ultimo, abbiamo esaminato il problema della carenza di personale in alcuni istituti nazionali presenti sul territorio regionale, quali l'Inps e l'Inail, sollecitando la possibilità di assunzione tramite concorsi in loco anziché nazionali, così come previsto dalla norme di attuazione del nostro Statuto speciale".





