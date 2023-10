Capitaneria Savona sequestra pesce scaduto o non tracciato

La Guardia costiera di Savona ha sanzionato tre centri commerciali ad Aosta e provincia perché vendevano prodotti ittici congelati scaduti, in particolare filetti di baccalà e tranci di pesce spada. Il prodotto ittico è stato sequestrato per la successiva distruzione.

Dagli accertamenti effettuati è risultato che alcuni prodotti ittici esposti per la vendita, in un caso non erano correttamente etichettati e tracciati e pertanto non fornivano le dovute informazioni obbligatorie al consumatore finale. In altri due supermercati era addirittura stato posto in vendita ed esposto sul bancone pesce scaduto da alcuni giorni. I controlli a tutela della salute dei consumatori continueranno anche nei prossimi giorni nel territorio di giurisdizione della Capitaneria di porto di Savona che comprende nell'entroterra oltre alla Valle d'Aosta anche alcune province della Regione Piemonte.



