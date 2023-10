Calderone, sempre meno la formazione può essere a catalogo

"Sempre meno la formazione può essere a catalogo, sempre meno lo sarà perché anche quelli che sono considerati mestieri tradizionali oggi sono collegati ai tanti temi e sfide che abbiamo nel mondo del lavoro: transizione digitale, ecologica, necessità di capire in che modo i modelli di lavoro e organizzazione stanno mutando". Così la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, all'evento 'Giovani al lavoro - Dialogo con il territorio' al castello di Sarre (Aosta).

"Abbiamo affrontato - ha spiegato la ministra - un periodo difficilissimo come la pandemia in cui abbiamo cambiato l'approccio al lavoro e il modo di lavorare. Pensiamo allo smart working: prima del 2020 era patrimonio solo di piccole sperimentazioni, di piccole aziende che lo consideravano come strumento di welfare aziendale. Adesso è diventata una condizione di vita che in qualche modo condiziona il modo di lavorare, perché si guarda più agli spazi complessivi di vita e lavoro rispetto al solo lavoro".



