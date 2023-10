Turismo, la Valle d'Aosta al salone Ttg

La Valle d'Aosta è stata presente con un'area personalizzata di 96 metri quadrati all'edizione 2023 di 'Ttg travel experience' di Rimini, manifestazione di riferimento per la commercializzazione dell'offerta turistica italiana nel mondo. La regione alpina ha partecipato con una collettiva valdostana - formata da 11 operatori turistici e il desk istituzionale - organizzata dalla Chambre valdôtaine des entreprises in collaborazione con l'assessorato al Turismo.

"Quello con il Ttg è un appuntamento ormai classico che rappresenta una vetrina molto importante per le nostre imprese", spiega il presidente della Chambre valdôtaine, Roberto Sapia.

"Anche per questa edizione, grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti, la Valle d'Aosta era presente all'iniziativa e ha potuto raccontare le sue eccellenze a un pubblico curioso e qualificato. Le buone impressioni raccolte da parte degli operatori presenti e le numerose visite registrate allo stand dimostrano ancora una volta che il lavoro di squadra premia e che sempre più sarà necessario lavorare per valorizzare in maniera trasversale il sistema Valle d'Aosta nel suo complesso".

"L'appuntamento annuale del Ttg Travel Experience di Rimini - dichiara l'assessore Giulio Grosjacques - è un'opportunità di presentazione dell'offerta turistica sui mercati nazionale ed internazionale che la Valle d'Aosta coglie coinvolgendo enti e operatori del comparto turistico della nostra regione".



