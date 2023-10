L'Area megalitica di Aosta riapre l'11 novembre

Sei millenni di storia dell'umanità riassunti in diecimila metri quadrati: da sabato 11 novembre torna a essere visitabile l'Area megalitica di Aosta, chiusa per lavori dal marzo 2022. Le novità - annuncia l'assessorato dei Beni culturali - vanno dal nuovo ambiente di accoglienza con la sua luce soffusa, alla 'Rampa del Tempo' arricchita da elementi tridimensionali, fino alla 'Sala immersiva', per giungere alla nuova 'Grande Sala delle Stele' dove si potranno ammirare 46 stele antropomorfe ritrovate nel sito.

Il percorso museale prosegue nella sezione dedicata alla Protostoria che illustra i grandi cambiamenti verificatisi nell'area all'inizio del II millennio a.C., quando la funzione agricola prende il sopravvento su quella funeraria: si possono osservare orme umane impresse nel terreno arato. In questo spazio, inoltre, sarà possibile apprezzare il grande tumulo funerario dell'Età del Ferro (I millennio a.C.) con il suo piano di calpestio originale. Il percorso di scoperta del secondo lotto del sito prevede inoltre un ampio spazio relax, prima di continuare nella zona dove saranno ospitate le esposizioni temporanee.

L'itinerario prosegue al piano superiore dove protagonista è l'epoca romana. Si trovano anche 20 tombe connotate da corredi ricchissimi, nonché da pratiche e rituali funerari molto diversi tra loro per cronologia e tipologia. Conclude il percorso la sezione medievale. Da segnalare anche la nuova Sala civica per conferenze e incontri, capace di ospitare fino a 160 persone.

"La grandiosità e la ricchezza di un sito come l'Area megalitica fanno di Aosta una capitale del megalitismo europeo", sottolinea l'assessore Jean-Pierre Guichardaz.



