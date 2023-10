Fp Cgil e Savt Santé, 'mancanza di attenzione verso le Oss'

L'indennità di attrattività esiste per i medici e gli infermieri ma non per gli Oss: secondo Fp Cgil Valle d'Aosta e Savt Santé "questa è una decisione inaccettabile e irrispettosa verso delle figure essenziali nella sanità, le Oss appunto".

"Abbiamo esplicitato già ai vertici aziendali il nostro disappunto - fanno sapere i due sindacati di categoria - nell'aver constatato che a essere dimenticate nuovamente sono quelle lavoratrici e quei lavoratori, che svolgono un'attività importante per il buon funzionamento dell'intera macchina sanitaria. Le Oss meritano rispetto e averle dimenticate per quanto concerne l'indennità attrattiva è grave. Come Fp Cgil e Savt Santé siamo portavoce del giustificato disappunto delle lavoratrici e dei lavoratori. Faremo di tutto per far in modo che anche le Oss possano ricevere questa indennità. Non ci devono essere situazioni di disparità e diseguaglianze".

"Si parla spesso - proseguono - di fuga di medici e di infermieri e di cercare di contrastare questo fenomeno. Non sono gli unici però che bisogna cercare di 'trattenere' in Valle d'Aosta e le indennità attrattive hanno anche questo obiettivo, e cioè di cercare di incentivare tutto il personale sanitario a rimanere nella nostra regione per svolgere delle professioni essenziali per la nostra regione e i nostri territori, come il lavoro svolto con dedizione da tutte le nostre Oss appunto".





