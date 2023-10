Consumi culturali, 'offerta insufficiente nei comuni montani'

La percezione della montagna è omogenea in tutta Italia: infatti, sia per gli abitanti dei comuni montani che per gli altri, montagna significa natura (95%), tradizione (87%), cibo (86%) e sport (83%). "La montagna non è più solo percepita come 'neve', ma anche come salute, come wellness", ha detto Carlo Fontana, presidente di Impresa Cultura Italia-Confcommercio, commentando al castello reale di Sarre (Aosta) i dati dell'Osservatorio longitudinale sui consumi culturali degli italiani, svolto in collaborazione con Swg.

Ma i residenti dei comuni montani si trovano in una situazione di impasse: sebbene l'interesse a fruire di prodotti culturali sia molto alto, l'offerta locale è reputata insufficiente. Se il 32% dei residenti in comuni non montani afferma che la qualità degli spettacoli di prosa sia ottima, solo il 22% dei residenti montani la considera altrettanto.

Eppure, proprio all'interno dei comuni montani c'è una maggiore propensione a partecipare alle attività proposte: il 52% dei residenti, ad esempio, parteciperebbe nella propria città o nei dintorni a festival scientifici, il 51% a festival letterari, e il 50% a balletto classico, qualora ve ne fosse l'occasione. La situazione, tuttavia, non è statica: il 41% dei residenti in comuni montani e il 49% di coloro che vi si sono recati negli ultimi due anni hanno percepito un notevole miglioramento dell'offerta culturale.

"Pur essendo la più piccola regione d'Italia, la Valle D'Aosta, grazie all'ambiente montano che di per sé diventa scenografia naturale ed alla ricca presenza di castelli, di monumenti e siti storici, quali il Forte di Bard e l'area megalitica, rappresenta un importante attrattore culturale", ha detto Chiara Fabbri, presidente della neonata Impresa Cultura Valle D'Aosta.



