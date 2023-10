Consumi culturali in ripresa ma pesano i rincari

L'analisi dei consumi culturali degli italiani continua a rilevare aspetti ambivalenti: da una parte si assiste ad un costante recupero post covid, in particolare per quanto riguarda il cinema, teatri ed eventi dal vivo; dall'altra l'aumento del costo della vita dettato dalla forte inflazione porta a ridisegnare alcune spese per la cultura in un'ottica di risparmio.

Il dato emerge dal report dell'Osservatorio longitudinale sui consumi culturali degli Italiani di Impresa Cultura Italia-Confcommercio, in collaborazione con Swg, presentato oggi al Castello Reale di Sarre ad Aosta in occasione della nascita del coordinamento territoriale di imprese culturali e creative di Confcommercio Valle d'Aosta, Impresa Cultura Valle d'Aosta.

Rispetto a 12 mesi fa, rimane stabile sebbene di piccola entità il calo nella fruizione di libri cartacei - si parla di una contrazione del 4% - che rimangono comunque ampiamente preferiti a quelli in formato digitale (il 72% dei lettori preferisce i libri in formato cartaceo contro un 52% che utilizza supporti digitali). I dati evidenziano il recupero per le arti performative e teatrali: il cinema vede aumentare al 29% i consumatori nell'ultimo mese, dato in crescita del 12% rispetto al 2022; mentre gli spettacoli dal vivo salgono al 16%, con un +5% sul 2022, e il teatro registra una crescita del 5%, raggiungendo l'11%.

Per quanto riguarda la spesa per le attività culturali specifiche si prevede per molte di esse un aumento: più 10 euro per l'acquisto dei libri (31 euro a fronte dei 21,4 euro del 2022); più 4 euro per andare a teatro (22,6 euro quest'anno contro i 18,6 euro dell'anno precedente); più 10,9 euro per i festival culturali (30,8 euro contro i 19,9 euro dell'anno scorso).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA