Concorso dei mieli della Valle d'Aosta, 23 i premiati

Sono 23 i mieli premiati nell'ambito del 29/esimo Concorso dei mieli della Valle d'Aosta: sette Millefiori di alta montagna, sei Millefiori di montagna, tre di Rododendro, uno di Tarassaco, tre di Tiglio, due di Castagno e uno di Melata.

La premiazione si svolgerà domenica 29 ottobre a Châtillon, in occasione della quarta e ultima giornata della 20/esima edizione della Sagra del miele e dei suoi derivati, organizzata dall'amministrazione comunale, con la collaborazione dell'associazione Consorzio apistico della Valle d'Aosta Al concorso - fa sapere l'assessorato regionale dell'Agricoltura - sono stati presentati quest'anno 91 campioni.

Su questi, prima di essere sottoposti alle giurie di assaggio, sono state eseguite dall'Unità analitica miele del laboratorio dell'assessorato 282 analisi chimico-fisiche e 91 analisi melissopalinologiche. Le commissioni di assaggio, composte da esperti assaggiatori iscritti all'Albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale, si sono poi riunite per la degustazione di 79 campioni: 12 sono stati esclusi dalla degustazione, in quanto sette non rispondenti alla categoria dichiarata e cinque con umidità superiore al 18 per cento.

Domenica 29 ottobre, dopo la premiazione alle ore 10.30 in piazza Volontari del sangue, è prevista nel pomeriggio una degustazione gratuita e su prenotazione dei mieli vincitori, dalle 15 alle 16.30 nella Sala Don Paolo Chasseur (ex Hotel Londres).

"Negli ultimi anni, siamo diventati tutti maggiormente consapevoli di quanto sia fondamentale il ruolo che le api rivestono per la biodiversità, per l'impollinazione e per la fioritura dei nostri pascoli così profumati e variopinti", ha detto l'assessore Marco Carrel.



