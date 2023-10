Cime bianche, Rete civica: 'Nel Defr c'è l'ok al collegamento'

Nel Defr 2024-2026 si legge, a pagina 194, che "nel settore degli impianti a fune è ritenuto prioritario 'l'avvio dell'iter autorizzatorio di fattibilità tecnico-economica del collegamento Cime Bianche'", una "frase stupefacente", sottolinea Rete civica in un post. "La 'fattibilità tecnico-economica' - aggiunge il movimento - è la prima fase di progettazione per realizzare un'opera, quindi, in sostanza, nel Defr si afferma che la giunta e la maggioranza regionale hanno già deciso che il collegamento si deve fare, senza che lo studio propedeutico costato oltre 400 mila euro sia stato esaminato e valutato dal Consiglio regionale, come era stato solennemente affermato in tutti i precedenti Defr approvati dal 2020 in poi".

Rete civica riporta poi che nel Defr 2021-2023 era scritto di "mantenere il ruolo centrale del Consiglio regionale nelle scelte definitive da assumere" sulla questione, considerando i risultati dello studio in termini di "sostenibilità finanziaria, ambientale e urbanistica". Un concetto "ribadito" anche nei due Defr successivi. "Ora invece troviamo una tranciante affermazione con cui si cancella la centralità del Consiglio, non si prevede più una valutazione dello studio costato 400 mila euro che prevede ipotesi progettuali da centinaia di milioni e si tenta di avviare di prepotenza la fase di progettazione".

Il Defr è attualmente all'esame delle Commissioni e poi andrà in Aula. Per Rete civica "l'affermazione di pagina 194 deve suscitare una reazione forte e diffusa, dentro e fuori il Consiglio, affinché si proceda alla valutazione consiliare sulla sostenibilità del progetto, anche alla luce dei dati riportati dallo studio come finora previsto, e il testo del Defr sia oggetto di un emendamento modificativo".



