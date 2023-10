Sci, Cdm Zermatt-Cervinia: stop parziale ai lavori per le gare

Colpo di scena a poco più di tre settimane dalle discese libere maschili (11-12 novembre) e femminili (18-19 novembre) di Zermatt-Cervinia, prime prove transfrontaliere di Coppa del mondo di sci alpino. La commissione cantonale dell'edilizia del Vallese (Svizzera) ha infatti ordinato oggi la sospensione dei lavori per la preparazione della gara eseguiti al di fuori del comprensorio sciistico sul ghiacciaio del Teodulo. Lo riportano i media svizzeri, citando un comunicato stampa del cantone che ritiene "in questa fase della sua analisi, più probabile considerare illegali i lavori eseguiti al di fuori delle piste ordinarie invece che conformi alla legge".

Secondo la commissione cantonale "in questa fase e alla luce delle prime informazioni disponibili, un'interruzione totale dei lavori sarebbe stata contraria al principio di proporzionalità".

Si tratta quindi di uno stop parziale delle operazioni in corso, un provvedimento che può essere impugnato. A breve verrà organizzata una visita in loco e la commissione cantonale edilizia adotterà poi i provvedimenti che riterrà necessari una volta accertati i fatti.

A presentare due diversi ricorsi nei giorni scorsi erano stati gli avvocati per il clima - per conto di Wwf e dele associazioni ambientaliste Pro Natura e Mountain Wilderness Schweiz - e due deputate del parlamento del canton Vallese, l'avvocata socialista Aude Rapin e la capogruppo dei Verdi, Céline Dessimo. I media elvetici riportano che la sospensione risponde alla richiesta di misure provvisorie urgenti degli avvocati del clima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA