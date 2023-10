Sci, Cdm Zermatt-Cervinia: comitato 'le gare non sono in pericolo'

"Siamo fermamente convinti che tutto sia legale. La preparazione della pista sulla parte svizzera è completata" e "di conseguenza, le gare non sono in pericolo".

Così in nota diffusa in serata Franz Julen, presidente del comitato organizzatore delle gare di Coppa del mondo di sci alpino di Zermatt-Cervinia, dopo la decisione della commissione edilizia del Canton Vallese (Svizzera) di ordinare in via provvisoria e urgente la sospensione dei lavori eseguiti, in vista della competizione, al di fuori del comprensorio sciistico sul ghiacciaio del Teodulo.

Il comitato organizzatore annuncia che presenterà "un reclamo" contro la decisione seguita al ricorso di Wwf e delle associazioni ambientaliste Pro Natura e Mountain Wilderness Schweiz, assistite dagli avvocati per il clima. Inoltre, sempre secondo il comitato, la pronuncia "contiene false supposizioni".

Julen dichiara: "Non abbiamo nulla da nascondere, in questi giorni abbiamo sempre segnalato la nostra disponibilità" e "le autorità possono prendere visione degli eventi sul posto". La commissione edilizia cantonale ha annunciato che prenderà ulteriori decisioni dopo una visita sul posto. "Spero che questa visita avvenga il più rapidamente possibile in modo che ci sia chiarezza", sottolinea Julen. "Domenica prossima - aggiunge - inizieranno gli allenamenti previsti in vista della gare di Coppa del mondo: si svolgeranno sulle piste turistiche esistenti e non sono interessati dalle attuali discussioni". Quindi Julen conclude: "Affronteremo anche questa sfida. Tutto il comitato organizzatore continua a lavorare sodo per realizzare questo progetto innovativo e unico".



