Riparte il progetto 'Scuola attiva kids' alle primarie

Prende il via anche per l'anno scolastico 2023/2024 il progetto 'Scuola attiva kids', promosso da Sport e salute e ministero dell'Istruzione e del merito, in collaborazione con il ministro per lo Sport e i giovani per il tramite del dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri. Un'iniziativa realizzata con la partecipazione delle Federazioni sportive nazionali per "un orientamento motorio-sportivo diversificato e stimolante".

Il primo atto ufficiale della nuova edizione è la pubblicazione sul sito www.sportesalute.eu dell'Avviso pubblico per la candidatura dei Tutor sportivi scolastici e l'apertura della relativa piattaforma informatica dedicata. Gli aspiranti Tutor possono candidarsi fino al 6 novembre 2023, all'indirizzo: www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/area-riservata.

A breve partirà anche l'adesione delle scuole. Il programma 'Scuola attiva' prevede due filoni, 'Scuola attiva kids' per le scuole primarie e 'Scuola attiva junior' per le scuole secondarie di I grado. In questa prima fase, partirà il filone dedicato alle scuole primarie che mira al potenziamento dell'attività motoria e della cultura sportiva, alla promozione dei corretti stili di vita e all'ampliamento del tempo attivo dei bambini grazie anche a proposte innovative quali le pause attive, le 'Giornate del benessere' e le attività per il tempo libero. Figura centrale del progetto è quella del Tutor sportivo scolastico che supporta gli insegnanti di tutte le classi per la programmazione dell'attività motoria e sportiva; realizza direttamente l'attività motoria e l'orientamento sportivo nelle classi 2/a e 3/a; offre un supporto concreto per lo svolgimento in tutte le classi delle altre attività di progetto trasversali e interdisciplinari e favorisce la collaborazione e il raccordo tra scuola e sistema sportivo territoriale.



