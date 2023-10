Presentata la tre giorni della Dc a Saint-Vincent

"Il convegno di Saint-Vincent è una tradizione antica", ha sottolineato Gianfranco Rotondi, deputato di Fratelli d'Italia e leader di 'Verde è Popolare', presentando l'evento della Dc che si terrà nella cittadina termale e durerà dal 27 al 29 ottobre. La tre giorni della Dc sarà nel ricordo di Arnaldo Forlani e Silvio Berlusconi, ma con "un occhio al futuro", affidando le conclusioni alla premier Giorgia Meloni.

"Siamo gli utlimi, siamo pochi, siamo meno degli anni d'oro, però rappresentiamo la linea araldica degli eredi che hanno fatto la lunga traversata, con una particolarità: che siamo la sola componente democristiana, che non solo ha la denominazione storica, ma - ha sottolineato Rotondi - che non si è mai mossa dal centrodestra. Saint-Vincent quest'anno è dedicata alle due personalità che nella prima e nella seconda Repubblica hanno costantemente concluso i lavori di quell'evento: Arnaldo Forlani e Silvio Berlusconi. Sono scomparsi a poche settimane di distanza, li ricorderemo con una santa messa e anche con le tavole rotonde che verteranno sul ricordo della Dc di Forlani, del suo epilogo, la discesa in campo di Berlusconi, il centrodestra, con un occhio anche al futuro di quest'area politica, e le conclusioni che saranno affidate al presidente Foti e in collegamento al presidente del Consiglio Giorgia Meloni".

Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento che si è tenuta nella Sala stampa della Camera dei deputati, presente anche Tommaso Foti, capogruppo di Fdi alla Camera.



