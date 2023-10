Prelievi di acqua nel lago di Lod, accolta eccezione difensiva

E' stata rinviata al prossimo 29 gennaio l'udienza predibattimentale relativa all'inchiesta per presunti prelievi d'acqua non autorizzati nel lago di Lod, a Chamois. Sono imputati il sindaco del paese, Lorenzo Mario Pucci, di 82 anni, l’ex presidente del Consorzio di miglioramento fondiario Renato Rigollet (50) e Daniele Herin di 54 anni, responsabile operativo della Cervino spa.

Le accuse formulate dal pm Giovanni Roteglia sono a vario titolo il furto d'acqua, il deturpamento di bellezze naturali e l'intervento non autorizzato su bene paesaggistico. Durante l'udienza di stamane Legambiente Valle d'Aosta ha chiesto di costituirsi parte civile e le difese hanno formulato quattro eccezioni. Il giudice monocratico Maurizio D'Abrusco ha accolto solo quella dell'avvocato Corrado Bellora, difensore di Herin relativa all'inutilizzabiltà di un verbale di sommarie informazioni. "Cervino spa non ha concorso in alcun modo ai fatti e credo che l'esclusione di questo verbale andrà a rafforzare la nostra tesi difensiva", commenta il legale. La procura ha chiesto inoltre un termine dopo il deposito di indagini difensive da parte della difesa Herin.

Secondo gli inquirenti l'acqua del lago veniva utilizzata per l'innevamento artificiale, senza disporre delle concessioni. Le indagini, condotte dalla stazione forestale di Antey, sono iniziate nei primi mesi del 2022: una segnalazione di Legambiente e di un comitato civico di Chamois ipotizzava irregolarità nei prelievi. Dagli accertamenti è risultato una grave carenza di acqua dalla stagione invernale 2021-2022, almeno fino all'estate del 2022. Secondo l'ipotesi accusatoria, il sindaco avrebbe fatto chiudere la paratia che permetteva l'immissione dell'acqua dalla vasca di carico al lago. La procura, forte di una perizia, ritiene confermate le sottrazioni d'acqua e la mancata alimentazione. La secca del lago avrebbe causato anche la morte della vegetazione tipica dei laghi alpini. Accuse che gli imputati respingono.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA