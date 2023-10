Forza Italia, solidarietà al presidente di Confindustria Vda

Il coordinamento regionale di Forza Italia Valle d'Aosta esprime "massima solidarietà al presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Francesco Turcato, e a tutti i suoi imprenditori associati" riguardo al "post pubblicato nei giorni scorsi su X (ex Twitter) dall'assessore regionale Luciano Caveri, poi rimosso, nel quale risultava scritto 'Bisogna che questo Turcato se ne vada', riferendosi al presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Francesco Turcato".

Secondo Forza Italia, quanto accaduto "oltre a essere indegno, è preoccupante per la libertà di espressione e di iniziativa nella nostra regione, poiché - stando a quanto sostenuto sui social dall'assessore Luciano Caveri - chi non è allineato al suo pensiero o alle sue posizioni, merita di essere cacciato. Un'ingerenza di una gravità inaudita" e "una figuraccia che, peraltro, crediamo non potrà non creare imbarazzo anche tra i suoi colleghi di giunta, visto e considerato che per l'assessore Caveri il presidente Turcato andrebbe cacciato semplicemente per le sue posizioni a favore della seconda canna del Traforo del Monte Bianco. Seconda canna che, evidentemente, non piace a Caveri, nonostante il presidente della Regione, Renzo Testolin, si sia ormai esposto pubblicamente in favore di tale intervento. In questo bailamme tutto interno alla maggioranza regionale, resta però la gravità di un comportamento che non può trovare giustificazione alcuna, che non può non essere denunciato con fermezza e che dovrebbe trovare la sua naturale conclusione con le dimissioni dell'assessore".

Sul post di Caveri il gruppo Lega Vda ha presentato un'interrogazione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Valle del 25 e 26 ottobre.



