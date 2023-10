Fdi Vda, Caveri dovrebbe dimettersi dopo il post su Turcato

"Riteniamo che il Consiglio regionale debba predisporre urgentemente una mozione di sfiducia per l'assessore Caveri che, in verità (ma non lo farà) , dovrebbe dimettersi da solo per la gravità dell'accaduto". Così sui social Fratelli d'Italia Valle d'Aosta interviene riguardo al post pubblicato nei giorni scorsi su X (ex Twitter) dall'assessore regionale Luciano Caveri, poi rimosso, 'Bisogna che questo Turcato se ne vada', in riferimento al presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Francesco Turcato.

Secondo Fdi Vda "nella sua smania ossessiva compulsiva di twittare più volte al giorno sullo scibile umano questa volta l'assessore Caveri ha toppato due volte in una, aldilà del suo ammesso errore di utilizzo di piattaforma social che non cancella il suo reale pericoloso pensiero sanzionatorio per chi non è d'accordo con lui ed estremamente benevolo per chi gli sta vicino o lo asseconda".

"La prima, per una clamorosa invasione di campo, segno distintivo della sua estrema crescente arroganza, ormai fuori controllo. Esprimiamo pertanto la nostra solidarietà a Confindustria e al suo presidente Vda Turcato per questo scomposto attacco. La seconda, perché la sua tesi contraria alla doppia canna al tunnel del Monte Bianco, è opposta a quella del governo di cui fa parte. Sarà interessante vedere cosa ne pensa pubblicamente il presidente Testolin che recentemente ha chiesto unità di intenti e di sforzi al governo nazionale e francese ma che, evidentemente, non riesce a mettere d'accordo nemmeno i suoi assessori".



