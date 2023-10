Fdi, domenica a Sarre attesi Malan, Fidanza e Montaruli

Rinviato per la scomparsa a settembre dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, si terrà la prossima settimana in 19 località italiane l'evento nazionale di Fratelli d'Italia per raccontare quanto fatto nel primo anno dal governo di centrodestra.

L'iniziativa è dei gruppi parlamentari di Senato e Camera.

L'evento è fissato domenica 22 ottobre e in Valle d'Aosta si terrà presso l'Hotel Etoile du Nord a Sarre, con il collegamento della premier Giorgia Meloni alle ore 10.45, in contemporanea con tutte le 19 località italiane.

A Sarre le parole della premier saranno precedute dai saluti e da un intervento del coordinatore regionale di Fdi, Alberto Zucchi. Quindi la giornata proseguirà nel pomeriggio, con gli interventi del presidente dei senatori di Fdi, Lucio Malan, del capodelegazione al Parlamento europeo Fdi - Ecr, Carlo Fidanza, e della vice capogruppo alla Camera Augusta Montaruli.

"La presenza congiunta di tali esponenti di spicco che hanno confermato di voler essere in Valle d'Aosta in tale occasione e che si alterneranno sul palco dei relatori testimonia l'attenzione e il rispetto del nostro partito alla nostra regione", sottolinea Fdi Vda in una nota.



