Emma aprirà la Saison culturelle a Saint-Vincent

Il concerto di Emma aprirà la Saison culturelle 2023/2024, sabato 4 novembre prossimo, alle ore 21, al Palais Saint-Vincent. Durante la serata Emma ripercorrerà i suoi più grandi successi.

Artista versatile ed eclettica, Emma, all'anagrafe Emmanuela Marrone, è stata consacrata come una delle voci più amate del panorama musicale italiano. È appena uscito il suo nuovo disco di inediti 'Souvenir', anticipato dai singoli di successo 'Iniziamo dalla fine' e 'Mezzo mondo'. Emma presenterà live al suo pubblico l'album con 'Souvenir in da club': 18 appuntamenti speciali in otto club d'Italia nei mesi di novembre e dicembre.

I biglietti (posto unico non numerato a 30 euro), sono in vendita a partire dalle 13,30 di venerdì 20 ottobre on line sul sito webtic.it e presso il punto vendita della Saison culturelle (teatro Splendor di Aosta), da lunedì a sabato dalle ore 13:30 alle 18:30 Lunedì 6 novembre alle ore 18 (con ingresso dalle 17) al teatro Splendor si terrà la presentazione al pubblico della programmazione della Saison culturelle 2023/2024.



