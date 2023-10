Elettrificazione Aosta-Ivrea, Bertschy 'lavori dal 3 gennaio'

I lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Aosta-Ivrea previsti da Rfi partiranno il 3 gennaio prossimo. Lo ha detto l'assessore regionale ai Trasporti della Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, durante il primo incontro informativo per la popolazione sul progetto. In prima battuta la chiusura era prevista prima di Natale.

Nelle serate informative "cercheremo di raccogliere le segnalazioni, non legate a esigenze personali ma per migliorare un servizio che sia nell'interesse di tutti", aggiunge Bertschy, che precisa: "La fase è molto delicata ma ha la necessità di un grande senso di responsabilità e di capacità di coesione per migliorare e superare con grande energia questo momento. Da parte nostra ci sarà continuità di informazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA