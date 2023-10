Linguaggio e questione di genere, un convegno ad Aosta

Il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell'Università della Valle d'Aosta e il Ciebp-Centre d'information sur l'éducation bilingue et plurilingue organizzano un convegno dal titolo 'Dear all, Ch(è/e)r(e)s tou(te)s, Car*(@, ə) tutt*(@, ə). Lingue, genere, inclusività'.

L'incontro si svolgerà venerdì 20 ottobre dalle 14.30 alle 19, nell'aula magna, in strada Cappuccini 2A ad Aosta, e sarà anche accessibile on line accedendo al sito internet www.univda.it.

L'iniziativa è patrocinata dalla Chaire Senghor de la Francophonie e dalla Consigliera di Parità. Il tema affronta il linguaggio e la 'questione di genere', nei suoi risvolti teorici ('genere' come categoria linguistica e grammaticale, ma anche gender equality come costrutto sociale e psicologico) e nei suoi aspetti applicativi (langage inclusif, language policies, risvolti grammaticali delle stesse), con un approccio di tipo comparativo focalizzato sul confronto fra lingua italiana e lingua francese e uno sguardo sulla lingua inglese.

Il dibattito sarà introdotto da un inquadramento sociologico psicologico-sociale curato dalla prof.ssa Mariagrazia Monaci (Univda). Seguirà una focalizzazione linguistica coordinata da Paolo D'Achille (UniRoma3/Accademia della Crusca), che vedrà come protagonisti i relatori Cristiana De Santis (Unibo), Andrea De Benedetti (scrittore e docente alla Scuola Holden di Torino), Gilles Siouffi (Paris-Sorbonne) e Elise Mignot (anglista, Paris-Sorbonne). L'incontro sarà moderato da Gianmario Raimondi (Univda).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA