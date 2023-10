Inaugurato campus Projet formation, nuove aule e area sportiva

Projet formation ha inaugurato il nuovo campus negli spazi della Torre della comunicazione, a Brissogne. "Siamo davvero contenti e ci auguriamo che lo siano anche i nostri 130 ragazzi, i nostri docenti e i colleghi di Projet formation. Grazie all'impegno di tutti e alla formidabile collaborazione con la società autoporto guidata da Andrea Vicquéry e diretta da Fabio Parisi è stato possibile realizzare un'idea che subito sembrava impossibile: nuove aule, nuovi laboratori, un'area verde attrezzata e un campo multisport in soli tre mesi", spiega l'amministratore unico di Pf, Pier Maria Minuzzo.

Destinati ai ragazzi dai 14 ai 18 anni desiderosi - dopo la licenzia media - di imparare una professione e ottenere una qualifica di tecnico (tre annualità) o un diploma professionale (quattro annualità), i percorsi di Istruzione e formazione professionale (Iefp) di Pf quest'anno hanno fatto registrare il record di iscritti: ai tradizionali percorsi di operatori del benessere (31 al primo anno suddivisi in due sezioni, 30 acconciatori e 30 estetisti nei tre anni successivi), si aggiungono il secondo anno (15 alunni) e il primo anno (23 alunni) del tecnico informatico, indirizzo lanciato nel 2022 e che vede un interesse crescente.

"L'istruzione e formazione professionale prepara i nostri giovani in molto profili professionali di interesse per le nostre imprese", commenta l'assessore alla Formazione e lavoro, Luigi Bertschy. "In questi percorsi - aggiunge - vengono valorizzati le intelligenze e i talenti di quei giovani che sono più orientati all'acquisizione di competenze pratiche. Inoltre, investire nel miglioramento delle infrastrutture e delle qualità dei servizi offerti ai nostri giovani rappresenta l'impegno che stiamo cercando di portare avanti con tutti gli enti di formazione che si occupano di questi percorsi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA