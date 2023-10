Centri per l'impiego, al via una campagna di comunicazione

Una nuova campagna di comunicazione per rilanciare i centri per l'impiego. È l'iniziativa dell'assessorato allo Sviluppo, Formazione e lavoro presentata questa mattina.

"La campagna - spiega la coordinatrice del dipartimento Politiche del lavoro, Stefania Riccardi - parte nel 2019 con una profonda riorganizzazione dei nostri servizi" in cui "sono stati potenziati i centri per l'impiego, trasformando gli uffici di collocamento. La campagna di comunicazione è finalizzata al cambio di immagine per la collettività, così che possa conoscere la grande mole di servizi che vengono offerti". Il progetto si sviluppa intrecciando soluzioni più contemporanee e legate al digitale in cui il claim Vdalavora viene di volta in volta declinato in "chi cerca", "chi offre" e "chi trova". I canali individuati sono cinque e vanno dalla stampa locale ai social media. La campagna di comunicazione durerà un anno ed è costata 139 mila euro. "E' un ulteriore tassello nelle politiche del lavoro che stiamo costruendo commenta l'assessore Luigi Bertschy.

Sul fronte più tradizionale è stato presentato anche un furgoncino per rendere "itinerante" il centro per l'impiego.

"Vogliamo rovesciare il paradigma -aggiunge Bertschy - senza pretendere che le persone vengano da noi ma andando sul territorio e garantendo un contatto. Il progetto lo stiamo costruendo e sarà importante la collaborazione con i Comuni".





