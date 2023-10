Al traforo del Gran San Bernardo con una Porsche rubata

Era alla guida di una Porsche Panamera risultata rubata ed è stato fermato dalla polizia di frontiera del Traforo del Gran San Bernardo. Un cittadino kosovaro è quindi stato denunciato per ricettazione e l'auto è stata sequestrata per la successiva riconsegna al proprietario.

L'uomo è stato controllato nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 ottobre, alle 2.30. Proveniente dalla Svizzera, era diretto in Italia. Munito di regolari documenti e residente all'estero, ha fornito spiegazioni confuse riguardo al proprio collegamento con l'auto e il legittimo proprietario, un cittadino francese. Dai successivi controlli è emerso che il veicolo era stato rubato pochi giorni prima in Francia, con tanto di denuncia alla Gendarmerie nationale.

Con la chiusura per lavori del traforo del Monte Bianco, sono aumentati i controlli al traforo del Gran San Bernardo, visto l'atteso aumento di passaggi di veicoli leggeri.



