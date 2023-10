Sindaci 'perplessi' per l'inglese al concorso dei segretari comunali

L'assemblea del Consiglio permanente degli enti locali, pur esprimendo parere favorevole al disegno di legge regionale per il reclutamento dei segretari comunali - "perché ne abbiamo la necessità", ha detto il presidente Alex Micheletto - ha formulato alcune richieste al legislatore.

I rappresentanti degli enti locali chiedono, tra l'altro, la possibilità di valutare l'inserimento del possesso di laurea magistrale in ambito tecnico tra i requisiti per l'accesso al concorso-corso, in subordine l'opportunità di indicare che l'esperienza maturata come segretario possa sopperire al requisito dell'esperienza professionale e del titolo di studio per l'accesso al concorso-corso.

Il Cpel esprime anche "perplessità sull'accertamento della lingua inglese" e chiede che l'assegnazione dei nuovi segretari valga soltanto a partire dalle prossime elezioni comunali, fatte salve supplenze e pensionamenti. Tra le richieste, anche la possibilità di equiparare l'attuale parte seconda dell'albo dei segretari agli idonei del nuovo concorso e la possibilità di riconoscere, anche eventualmente con punteggio per titoli, l'esperienza in ruolo dirigenziale o equiparato.

Il ddl interviene per sopperire alla carenza di queste figure e prevede un concorso-corso con una prova selettiva comparativa per esami, un corso di formazione e un periodo di tirocinio, cui possono partecipare le persone in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, scienze politiche, economia e lauree equiparate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA