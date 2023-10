Ruote nelle Storia, raduno di auto storiche a Introd e Arvier

Si rinnova l'appuntamento con 'Ruote nella Storia', raduno di auto storiche giunto alla terza edizione.

"Questa manifestazione - fa sapere l'Aci - ripropone l'importanza del motorismo storico e la ricchezza paesaggistica e artistica dei nostri borghi".

L'Automobile club Valle d'Aosta per il 2023 ha organizzato per domenica 29 ottobre un percorso turistico e culturale alla scoperta di Arvier e Introd passando nel villaggio di Les Combes, divenuto famoso quale residenza estiva dei papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Il programma prevede inoltre la visita del centro storico di Arvier, del castello e del Parc animalier d'Introd.

Sono oltre 30 gli appuntamenti promossi in tutta Italia dall'Aci in collaborazione con gli automobile club locali.





