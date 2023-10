L'Ecole hôtelière si aggiudica il concorso Toques en Chablais

E' arrivato un nuovo riconoscimento per l'École hôtelière de la Vallée d'Aoste, che conquista il concorso internazionale dedicato agli istituti alberghieri del 'Touques en chablais', il festival internazionale di gastronomia di Thonon-Les-Bains (Francia) quest'anno dedicato alla pasticceria. Guidati dal loro docente, Christian Tonino, gli allievi Maïlys Gens, Pietro Margiotta e Julian Mella si sono confrontati con altre tre scuole internazionali - danese, tedesca e quella di casa - negli ambiti cucina, pasticceria e arts de la table, dando vita ad un lavoro di squadra che è stato il 'segreto' del successo.

"Abbiamo lavorato tutti e quattro insieme - ha detto Tonino - alla stesura dei piatti e delle prove di sala, ritrovandoci sia a scuola che fuori per provare i piatti, il tavolo e per assaggiare i vini. Proprio questo incredibile e affiatato lavoro in team, proseguito anche durante le prove in concorso, è stato fondamentale per la vittoria".

I ragazzi si sono classificati primi per tutto l'insieme delle prove che hanno affrontato: la sala, la preparazione del tavolo, la spiegazione dei formaggi, la preparazione del cocktail e infine il servizio vero e proprio, per la cucina la preparazione della sella d'agnello e la mistery box e per la pasticceria il babà e la mistery box.

Oltre alla vittoria di squadra, alla scuola di Châtillon arriva anche il premio come miglior chef conquistato da Pietro Margiotta.



