Ispettorato del lavoro, Fp Cgil 'sicurezza a rischio'

"Il 30 ottobre prossimo a livello nazionale Fp Cgil, unitariamente con Cisl e Uil e altre sigle sindacali, organizzerà una mobilitazione in tutta Italia e per quanto ci riguarda anche per denunciare e rimarcare la nostra contrarietà all'accorpamento con la sede di Torino" della sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro per la Valle d'Aosta.

Lo dichiara Igor De Belli, segretario generale Fp Cgil Valle d'Aosta.

"Il presidio a livello nazionale - aggiunge De Belli - sarà organizzato anche per denunciare la situazione di incertezza e instabilità a livello organizzativo di tutte le Itl. É chiaro come senza controlli sia a rischio la sicurezza di tutti i lavoratori".

La Fp Cgil ricorda di aver scritto il primo agosto scorso sia all'Ispettorato nazionale del lavoro a Roma sia al presidente della Regione Valle d'Aosta" in merito ai problemi di carenza di organico che vanno a influire negativamente sulla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori".



