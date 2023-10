Droga nel camper al Bianco, 'traditi dalla ruota troppo pesante'

E' stata una ruota di scorta troppo piccola e troppo pesante a tradire i due italiani arrestati ieri mattina al traforo del Monte Bianco per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Lo fa sapere la questura di Aosta.

I due - un uomo di 34 anni e una donna di 31, entrambi residenti nel Centro Italia - sono transitati nella galleria pochi minuti prima della chiusura di nove settimane, programmata per lavori di manutenzione e scattata alle ore 8. Forse speravano in un allentamento dei controlli a pochi minuti dallo stop alla circolazione: così, a bordo di un vecchio camper, alle 7.30 sono entrati dal lato francese del traforo, diretti in Italia. Usciti dalla galleria, hanno trovato la polizia di frontiera impegnata, fa sapere la questura, negli "ordinari servizi mirati al contrasto della criminalità transfrontaliera".

Durante il controllo del mezzo i poliziotti si sono concentrati su quella ruota di scorta molto usurata e di dimensione diversa rispetto alle altre. All'interno hanno quindi scoperto i 17 chilogrammi di droga, tra cocaina ed eroina, suddivisa in 1.295 ovuli, in parte sfusi e in parte in pacchetti già pronti per la vendita. Sul veicolo sono stati trovati anche un tronchesino, due coltelli con lama di 13 centimetri oltre a 800 euro in contanti.

L'uomo è stato portato al carcere di Brissogne e la donna alla casa circondariale 'Lorusso Cotugno' di Torino, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto davanti al gip di Aosta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA