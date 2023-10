Aosta, da gennaio i lavori per la nuova illuminazione pubblica

Più di 6 mila punti luce, 70 km di rifacimento delle linee elettriche per una riduzione dell'80% dei consumi e di 20 tonnellate di Co2 in 20 anni. Sono i numeri del progetto per il nuovo sistema di illuminazione pubblica di Aosta, per cui l'amministrazione comunale ha stilato un accordo con la società Engie.

Gli interventi prevedono un investimento di 4,6 milioni di euro. I lavori partiranno a gennaio 2024 e dureranno un anno.

Verranno sostituiti 6.540 punti luce e ne saranno aggiunti 306.

E' previsto il rifacimento di 140 quadri e l'adeguamento di ulteriori 20. Dei 70 km di linee elettriche 33 potranno essere usati in futuro per l'inserimento di altri tipi di cavi.

"Oltre alla mera sostituzione dei punti luce viene anche migliorato il servizio - spiega il direttore Area Nord di Engie Italia, Marco Massaria - perché potranno essere controllati da remoto. I punti luce potranno essere regolati, soprattutto nella zona del centro storico, durante manifestazioni e mercati".

Il progetto riguarderà anche semafori e sistemi intelligenti di illuminazione stradale, che permetteranno il flusso di luce in base ai passaggi. Gli interventi riguarderanno inoltre l'illuminazione del patrimonio storico artistico della città, in accordo con la Soprintendenza ai beni culturali.



