Vda fuori dal Giro d'Italia 2024, Lega "un'occasione persa"

La 'carovana rosa' non attraverserà la Valle d'Aosta nel 2024 e, dopo la tappa saltata nel maggio scorso, per la Lega Vda è "un'occasione persa". "Dopo l'annullamento - scrive in una nota il partito - della tappa del Giro d'Italia che prevedeva il passaggio in Valle d'Aosta con arrivo a Cras Montana, l'assessore al turismo aveva comunicato in Consiglio regionale di aver inviato 'una lettera formale' ai vertici dell'organizzazione per 'manifestare il forte disappunto della nostra amministrazione, la mortificazione subita dai nostri amministratori locali, dai volontari e dalla popolazione valdostana nonché i disagi causati sul territorio viabilità, e per richiedere un incontro urgente per definire un giusto e doveroso 'risarcimento sportivo' nei confronti della nostra comunità".

"L'assessore, con le sue dichiarazioni, aveva chiesto di ritirare un ordine del giorno proposto dall'opposizione che chiedeva di avviare immediatamente delle interlocuzioni con gli organizzatori del Giro d'Italia per ottenere per il 2024 una tappa che si svolgesse interamente sul territorio valdostano. A detta dell'assessore le interlocuzioni erano già in corso e quindi l'ordine del giorno era 'inutile'". Nel percorso del Giro 2024 però non vi sono tappe in Valle d'Aosta.

Per il Carroccio "risulta quindi lecito domandarsi di quali natura fossero le interlocuzioni messe in campo e quali siano state le motivazioni di un epilogo tanto negativo per la nostra comunità. A fronte di questa gravissima doppia mancanza di rispetto nei confronti della nostra Regione il gruppo Lega Vallée d'Aoste chiederà gli opportuni chiarimenti in Consiglio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA