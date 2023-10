Chiuso il Tunnel del Bianco: Testolin, 'studiamo le ricadute negative'

La chiusura totale per nove settimane, scattata oggi, del traforo del Monte Bianco impatterà "sicuramente sulla situazione socio-economica del nostro territorio. A questo proposito, oltre a sollecitare un'apertura antecedente al 18 dicembre, che è la data massima per l'esecuzione dei lavori, abbiamo anche messo in piedi come Regione una possibilità di verifica delle ricadute negative di questa chiusura". Così in un video il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin.

La Regione, aggiunge Testolin, si appoggia "al sostegno e alla ricerca dell'università della Valle d'Aosta" per le ricadute non solo economiche ma anche di carattere socioculturale, mentre "gli impatti dal punto di vista ambientale andranno confrontati da parte di Arpa Valle d'Aosta e delle omologhe associazioni transfrontaliere".

All'Arpa (l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), in particolare, è stato chiesto di implementare le attività di monitoraggio sulla qualità dell'aria in Valle d'Aosta lungo i principali itinerari stradali e autostradali verso il traforo.



