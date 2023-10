Tentato omicidio con mazza chiodata, arrestato un ventenne

Un ventenne di Verrès (Aosta), Andrea Dorindo, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio su ordinanza di custodia cautelare del gip di Aosta.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori il ventenne, poco prima delle 19 dello scorso 10 settembre, insieme ad altri tre giovani verreziesi aveva aggredito con un mazza chiodata e un coltello un trentaduenne maghrebino di Aosta, A.B., e un'altra persona residente nel capoluogo regionale. I due aostani proprio quel giorno erano andati a Verrès per chiedere spiegazioni, dopo che la sera prima il fratello di A.B. era stato colpito al volto con una bottiglia durante la 'festa dei coscritti' di Montjovet.

Intercettati nei pressi della rotonda di viale Primo Maggio, i due aostani - ricostruiscono i carabinieri - non sono riusciti ad iniziare il discorso dato che sono stati aggrediti e il trentaduenne è stato ferito. La coltellata infertagli era arrivata sino al colon: per la gravità delle sue condizioni è rimasto diverso tempo ricoverato in prognosi riservata. Una volta fuori pericolo, i medici hanno stimato in 30 giorni il tempo per la guarigione.

Dorindo è stato rintracciato alle prime ore di sabato 14 ottobre presso un suo domicilio temporaneo a Novara dai carabinieri del posto, su indicazione dei colleghi della Compagnia di Saint-Vincent e Chatillon. Al momento dell'arresto i militari hanno sequestrato anche un coltello con lama di otto centimetri, la confezione vuota di un taser e un telefono cellulare, trovati nell'abitazioni di Verrès. Proseguono le indagini - coordinate dalla procura di Aosta - nei confronti di altri tre appartenenti al gruppo, tutti italiani, sottoposti a perquisizione personale e domiciliare e a rilievi foto-segnaletici nella mattinata di sabato scorso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA