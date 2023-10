Approvato il bando affitti 2023, domande dall'8 novembre

La giunta regionale ha approvato il Bando per la partecipazione al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2023. La domanda di assegnazione del contributo potrà essere presentata esclusivamente on-line, accedendo alla piattaforma dedicata, presente sul sito http://www.regione.vda.it tramite il sistema di autenticazione Spid - Sistema pubblico di identità digitale, tramite Carta nazionale dei servizi (Cns), oppure tramite Carta di identità elettronica (Cie), dalle ore 9 di mercoledì 8 novembre fino alle ore 23.59 di venerdì 29 dicembre.

Il contributo verrà concesso per ordine cronologico di ricevimento delle domande e nei limiti degli stanziamenti di bilancio e i beneficiari saranno inseriti in due fasce di reddito rientranti entro i valori Isee, valido per l'annualità 2023: fascia A fino a 7.500 euro e fascia B fino a 12.500 euro.

Per agevolare gli utenti nelle modalità di presentazione on-line e di inserimento delle domande è disponibile un servizio di contact center al numero verde 800.006.300 (scelta 'Sostegno alla locazione'). Il numero è attivo dalle ore 8 di mercoledì 8 novembre fino a venerdì 29 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (festivi esclusi).

"Abbiamo introdotto alcune semplificazioni che agevolano la compilazione della domanda sulla piattaforma telematica" e "appena chiusa la fase di presentazione delle domande, gli uffici avvieranno celermente le istruttorie: prevediamo di liquidare i contributi per il sostegno alla locazione agli aventi diritto entro i primi mesi del prossimo anno", spiega l'assessore alle Politiche sociali, Carlo Marzi.



