Protezione civile valdostana compie 40 anni

''Ci ritroviamo oggi a celebrare una ricorrenza rilevante per tutta la comunità valdostana e per la sua storia. Insieme oggi festeggiamo i 40 anni della Protezione civile della Valle d'Aosta. Un compleanno importante perché la nostra Protezione civile racchiude nella sua essenza la natura propria del sistema Valle d'Aosta''. Lo ha detto il presidente della Regione Renzo Testolin in apertura dei lavori del convegno per i 40 anni della Protezione civile valdostana, che si è tenuto a palazzo Regionale ad Aosta.

"I valdostani - ha aggiunto - hanno dovuto confrontarsi da sempre con un territorio difficile, a volte ostile. È stata quindi naturale l'applicazione del principio di sussidiarietà e del concetto di mutua assistenza, di cui le corvée, le consorterie e le prime associazioni di volontariato dei vigili del fuoco sono state le espressioni che hanno caratterizzato la storia sociale di tutti i nostri comuni''.

Per il presidente Testolin "la storia della Valle d'Aosta è un po' la storia della sua Protezione civile, ante litteram, in quanto sono le stesse organizzazioni dei nostri villaggi e delle nostre comunità che tendono - in una logica di reciproca collaborazione e di reale collaborazione - a operare insieme per la sicurezza della collettività e del territorio".



