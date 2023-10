Protezione civile, 750 interventi d'emergenza in 20 anni

In 20 anni in Valle d'Aosta sono stati effettuati 750 interventi emergenziali che sono costati 95 milioni di euro. Il dato è stato fornito dal capo dalla protezione civile valdostana, Valerio Segor, durante il convegno per i 40 anni della fondazione della protezione civile che si è tenuto oggi a palazzo Regionale ad Aosta.

L'evento è stato l'occasione per ricordare che la Valle d'Aosta è stata la prima regione italiana a creare la sua struttura di protezione civile, inaugurata nell'ottobre del 1983 con a capo Lorenzo Chentre, oggi presente al convegno, al quale hanno partecipato anche Piero Lucat, che ha ricoperto il ruolo di coordinatore del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile.

Lucat ha tracciato il percorso seguito dalla Protezione civile valdostana nel delicato rapporto tra autonomia e sussidiarietà. Tra i relatori anche l'ex direttore generale del dipartimento nazionale, Elvezio Galanti Valerio Segor ha sottolineato come ''il futuro della protezione civile sia continuare a fare sempre di più sistema.

La protezione civile è soprattutto prevenzione, previsione e gestione dell'emergenza. E per farlo la sfida è una maggiore cultura del rischio, una migliore comunicazione e tornare sul campo con le esercitazioni''.

L'ex direttore generale del dipartimento nazionale, Elvezio Galanti ,ha spiegato: " servizio di protezione civile vuol dire coordinamento, indirizzo, nessuno da solo può farcela. La Valle d'Aosta ha saputo applicarli, e portare anche ai tavoli nazionale competenze come il Soccorso alpino". Le celebrazioni si sono chiuse ricordando uno dei capi della protezione civile valdostana, Silvano Meroi deceduto qualche mese fa, a cui è stata intitolata al Centrale unica del soccorso.



