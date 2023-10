Elettrificazione Aosta-Ivrea, tre incontri sul territorio

In previsione della chiusura della tratta ferroviaria, prevista da Rfi, per l'elettrificazione della linea Aosta-Ivrea, l'assessorato ai Trasporti ha organizzato alcuni incontri sul territorio per informare e illustrare ai cittadini le attività del cantiere e in particolare le modalità di fruizione del sostitutivo servizio di bus.

Sono in calendario tre incontri con la popolazione: giovedì 19 ottobre alle ore 17.45 ad Aosta, nel Salone Maria Ida Viglino del Palazzo regionale; lunedì 23 ottobre alle ore 20.30 a Pont-Saint-Martin, nel salone polivalente del Palazzetto dello sport; lunedì 30 ottobre alle ore 20.30 a Châtillon, nella sala polivalente 'A.P. Aymonod' della Scuola primaria Duc.

"La straordinarietà del momento che ci apprestiamo ad affrontare implica un ampio coinvolgimento di tutti i soggetti interessati per cercare di governare al meglio l'impatto che l'interruzione dei servizi di trasporto ferroviario tra Aosta e Ivrea avrà sulla nostra comunità", dichiara l'assessore Luigi Bertschy. "Per questo - prosegue - abbiamo previsto una prima serie di incontri sul territorio e con enti e istituzioni, per condividere le informazioni sul cantiere, illustrare le iniziative previste e, allo stesso tempo, raccogliere i suggerimenti e le sollecitazioni di cittadini ed istituzioni".

"Inoltre - sottolinea Bertschy - una campagna di informazione e una pagina web dedicata, di imminente attivazione, permetteranno di tenere costantemente aggiornate tutte le tipologie di viaggiatori".



