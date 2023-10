Curcio, Protezione civile basata su rapporto Stato-Regioni

"Siamo reduci dall'incontro avuto al Festival delle Regioni che si è tenuto a Torino (il 2 e 3 ottobre, ndr), durante il quale si è dibattuto in ambito più ampio del rapporto tra lo Stato centrale e il livello territoriale delle regioni, ma non solo. Abbiamo visto e abbiamo toccato con mano come questo rapporto debba essere sempre più sinergico e improntato alla collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, che poi sono quelli che riescono a portare, come dire, i 'prodotti', ai nostri cittadini, alle nostre comunità.

Il servizio nazionale di protezione civile dalla sua costituzione è basato su questo rapporto fondamentale". Così il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in un videomessaggio durante il convegno ad Aosta 'La Protezione civile valdostana: una sinergia vincente tra Stato e Regione'.





