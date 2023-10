Ad Aosta una piazza dedicata al vicebrigadiere Salvo d'Acquisto

Si terrà mercoledì 18 ottobre alle ore 11 di fronte alla scuola del quartiere Cogne, ad Aosta, la cerimonia di intitolazione della piazza al vicebrigadiere Salvo d'Acquisto, Medaglia d'oro al Valore militare. L'evento è organizzata dal Comune con il comando Gruppo carabinieri di Aosta e la collaborazione dell'Istituzione scolastica 'Emile Lexert'.

L'area pedonale oggetto della cerimonia è stata creata su decisione della giunta comunale nel 2022, per poi essere riqualificata con un intervento di 'street art' a cura degli studenti della scuola antistante e del Liceo artistico di Aosta.

Il vicebrigadiere D'Acquisto, comandante della Stazione carabinieri di Torrimpietra, il 23 settembre 1943, in località Torre di Palidoro, nell'agro romano, sacrificò la propria vita per salvare quella di 22 cittadini del posto. I civili, rastrellati dai nazisti, sarebbero stati fucilati se non fossero stati trovati i colpevoli della morte di un soldato tedesco, nonché il ferimento di altri due, a seguito della deflagrazione di una rudimentale bomba a mano, maneggiata incautamente nel corso di un controllo effettuato dai tedeschi.



