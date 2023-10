Viabilità, dal 16 ottobre chiuso colle del Gran San Bernardo

Scatterà il 16 ottobre la chiusura invernale del Colle del Gran San Bernardo, sulla statale 27 "del Gran San Bernardo", a circa 2.400 metri di quota sul livello del mare. Lo ha comunicato l'Anas.

"Su richiesta del gestore elvetico - si legge in una nota - che chiuderà al transito la strada sul versante di competenza, il provvedimento sarà in vigore a partire dalle 11 di lunedì 16 ottobre. In Italia la chiusura interesserà i 7,5 chilometri di statale tra Cerisey, nel comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, e il confine di Stato. La Svizzera sarà raggiungibile imboccando il raccordo autostradale al km 19,800 della statale 27, a Saint-Rhémy-en-Bosses, con proseguimento al traforo del Gran San Bernardo". La riapertura al transito è prevista a giugno 2024.

