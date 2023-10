Vdalavora, ministro Calderone a Sarre per un evento sui giovani

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, interverrà all'evento #Vdalavora "Giovani al lavoro-Dialogo con le Regioni", in programma al Castello di Sarre sabato 21 ottobre, alle 11. Lo comunica l'assessorato regionale del lavoro, precisando che "al centro dell'incontro i giovani, il futuro del tessuto socio-economico dei territori e un mondo del lavoro in continuo mutamento.

Il Ministro Calderone dialogherà con l'assessore della Regione Piemonte Elena Chiorino e con l'assessore della Regione Valle d'Aosta Luigi Bertschy sulla situazione attuale del lavoro dei giovani, affrontando temi tra i quali demografia, competenze e transizioni scuola-lavoro.

"Il lavoro e i giovani - dichiara l'assessore Luigi Bertschy - sono due dei temi al centro del dibattito politico e sociale.

Per questo abbiamo ritenuto fondamentale creare una occasione di confronto con il Ministro al lavoro che ci onora della sua presenza e che ci porterà a riflettere sulle politiche che si intendono attuare, a livello nazionale e regionale, per ricostruire un rapporto di fiducia tra giovani e lavoro all'interno di una comunità attenta alla qualità del lavoro, all'inclusione sociale e all'utilizzo delle risorse".



