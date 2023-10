Tram-treno tra Aosta e Courmayeur, costo opera 437 milioni

E' di 437 milioni di euro il costo stimato per la realizzazione del collegamento 'tram-treno' tra Aosta e Courmayeur. La stima dei costi è indicata in una studio di prefattibilità redatto dalle società Citec e Sirtec.

In dettaglio sono previsti 50,7 milioni per le opere edili, 17 milioni per le opere infrastrutturali, 276 milioni per le opere strutturali, 33 milioni per le opere impiantistiche, e 60 milioni per il materiale rotabile. I costi di manutenzione annui stimati sono di 9,8 milioni di euro mentre i ricavi si attestano sulla cifra di 3,3 milioni annui (disavanzo di 6,6 milioni annui).

Dallo studio emerge la necessità di "prevedere un'infrastruttura compatibile fin da subito con un servizio cadenzato alla mezz'ora". Per espletare il servizio servono almeno 12 convogli.





