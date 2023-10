Torna il festival Frontdoc, 31 proiezioni ad Aosta

Sarà il film ''Sur l'Admant'' del regista francese Nicholas Philibert, vincitore del Leone d'Oro 2023 al Festival di Berlino, ad inaugurare la tredicesima edizione di FrontDoc, il festival internazionale del cinema di frontiera che si terrà dal 21 al 28 ottobre ad Aosta.

La rassegna, organizzata da Apa, vede in programma 31 proiezioni, con 21 film in concorso di cui un'anteprima mondiale e 11 anteprime nazionali, per un totale di 1.483 minuti di proiezione. Tre le mattinate dedicate alle scuole, sette gli eventi. Novità di questa edizione è una sezione di nove pellicole tutte italiane, sei documentari e tre film di finzione. ''Per questa edizione - spiega Gianluca Rossi, codirettore della rassegna assieme a Nora Demarchi - abbiamo voluto aggiungere una sezione di film tutti italiani, ma soprattutto non solo documentari. Abbiamo voluto aprire al cinema di finzione, è il germoglio per fare diventare Frontdoc il festival del cinema di Aosta. I nostri documentari raccontano storie e ci permettono di vedere diverse realtà umane dall'interno. Sono film che fanno riflettere e pongono domande.

FrontDoc si pone, per definizione, nei fertili territori della frontiera. Esplora i margini, le intersezioni, le contaminazioni, attraversando liberamente i territori creativi in cui il cinema reinventa sé stesso e spostando i confini dentro cui tradizionalmente si colloca''. Tra gli ospiti, i registi Yuri Ancarani e Giacomo Abruzzese, il cantautore Massimo Bubola, lo scrittore Christian Raimo e Andy, membro fondatore dei Bluvertigo. Evento speciale venerdì 27 ottobre, organizzato nell'ambito degli 80 anni della Resistenza: sul palco del teatro Giacosa Massimo Bubola con la sua Eccher band presenterà l'evento "Canzoni d'amore, guerra e libertà" (introduce Christian Raimo).

''Le frontiere, tema molto di attualità, devono unire, e non divedere come troppo spesso accade'', ha sottolineato l'assessore regionale Jean Pierre Guichardaz. Per l'assessore comunale Samuele Tedesco ''le pellicole del festival pongono riflessioni, ci fanno interrogare, creando dialogo e confronto''. Il festival si chiuderà sabato 28 con la proiezione del film Disco Boy, Orso d'argento a Berlino 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA