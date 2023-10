Rhemes-Notre-Dame tra i comuni più 'smart' d'Italia

Rhemes-Notre-Dame è uno dei comuni più "smart" d'Italia. E' quanto emerge dalla prima edizione del 'City Vision Score', la classifica delle città intelligenti in Italia, presentata a Padova in occasione degli "Stati generali delle città intelligenti". Realizzata dalla società di consulenza Prokalos, la ricerca per la prima volta misura con 30 indicatori il grado di "smartness" di tutti i 7.901 comuni italiani. Tra i comuni più piccoli - con una popolazione inferiore a 2.000 abitanti - Rhemes-Notre-Dame (76 residenti) è risultato il più 'smart' al Nord Italia.

Gli indicatori dello studio prendono in considerazione sei dimensioni: smart governance, economy, environment, living, mobility, people. Per ciascuna di queste dimensioni sono state individuate cinque metriche, misurabili attraverso open data: dalla quota di cittadini che interagiscono con la Pa usando strumenti digitali al numero di startup presenti sul territorio, dalla qualità dell'aria al prezzo medio delle case, dal ricorso alla mobilità pubblica o lenta al rapporto tra tasso di occupazione delle donne e degli uomini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA