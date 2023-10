Nuovo ospedale di Aosta, aperto box informativo al Parini

E' stato aperto al pubblico il punto informativo sulla storia del cantiere del nuovo ospedale Parini.

L'iniziativa fa seguito ad una decisione del Consiglio regionale. Il box fornisce informazioni e immagini sui lavori in corso. "E' una risposta adeguata in termini di trasparenza e qualità" ha commentato l'assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi, aggiungendo: "È nostra volontà illustrare nuovamente il progetto del nuovo ospedale in Commissione, ma riteniamo opportuno attendere gli esiti del confronto tecnico in seno Tavolo di lavoro".



