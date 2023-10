Manes nella Commissione d'inchiesta su illeciti ambientali

Il deputato valdostano Franco Manes è stato selezionato come membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. I compiti della Commissione includono, tra l'altro, indagini sulle attività illecite legate al ciclo dei rifiuti, l'individuazione di attività illecite nel traffico transfrontaliero di rifiuti, e la verifica di potenziali comportamenti illeciti nella pubblica amministrazione. Inoltre, la Commissione ha ricevuto nuove competenze, tra cui l'indagine sugli illeciti legati allo smaltimento di impianti per la produzione di energia rinnovabile e l'analisi delle attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare.

"Rappresentare il gruppo misto e la componente delle minoranze linguistiche e delle autonomie del Senato e della Camera in qualità di capo gruppo è sicuramente positivo - ha detto Manes - tenuto conto che è fondamentale in questa Commissione garantire che le voci delle nostre comunità, tra cui quella valdostana, e dei nostri territori siano ascoltate e rappresentate in tutti gli aspetti della gestione e della tutela ambientale, al di là delle ideologie".

La Commissione è composta da 18 senatori e 18 deputati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA