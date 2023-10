Endometriosi e Fibromialgia, inaugurate panchine colorate ad Aosta

Sono state inaugurate le nuove panchine colorate di sensibilizzazione sui temi dell'Endometriosi (colore giallo) e della Fibromialgia (colore viola). Sono state collocate nell'area esterna della nuova Università della Valle d'Aosta, lato piazza della Repubblica, ad Aosta. Alla cerimonia erano presenti il presidente della Regione, Renzo Testolin, l'Assessore Carlo Marzi, il direttore generale dell'Usl Massimo Uberti e i responsabili delle associazioni che hanno collaborato all'iniziativa.

''Siamo qui anche grazie al fatto - ha detto Marzi - che è partito un momento di sensibilizzazione in Consiglio regionale, soprattutto grazie al gruppo della Lega, che poi ha portato attraverso un percorso condiviso. Il Governo regionale ha preso in carico questo tipo di istanze e assieme all'Usl siamo riusciti a essere qui e lasciare questo segno". "Detto ciò, questa mattina è importante - ha aggiunto - perché apriamo per la prima volta la città quello che diventerà un luogo cardine, di passaggio che di fatto guarda al futuro della Valle d'Aosta, che è la nuova università e volutamente si è scelto di mettere queste due panchine sulle quale numerosi ragazzi si potranno sedere e attraverso il Qr code scoprire il mondo delle due malattie". Per Testolin "questo è un simbolo importante, che serve per ricordare e fare riflettere''. ''La Valle d'Aosta ha da sempre dimostrato grande sensibilità verso questo due patologie - ha concluso Uberti - impegnandosi a riconoscerle e accogliendo le istanze delle persone malate. L'endometriosi a livello nazionale non è ancora riconosciuta, cosa che noi abbiamo già fatto''.



